IEE solicitará ampliación presupuestal para elección judicial en 2026

El Instituto Electoral del Estado (IEE) solicitará una ampliación presupuestal para iniciar la organización de la elección del Poder Judicial de Puebla en el 2026.

La presidenta del Consejo General del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, aclaró que el Proyecto de Presupuesto 2026 que aprobaron en semanas anteriores no contempla recursos para la elección judicial.

En entrevista, indicó que la falta de presupuesto para dicha elección se debe a que el Congreso del Estado no ha aprobado las reformas secundarias.

En ese sentido, detalló que, para hacer una estimación, se requiere que los legisladores definan la cartografía electoral y el número exacto de cargos de elección popular.

Refirió que la información es crucial para que el IEE sepa cuántos consejos distritales deberá instalar en la entidad para elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial.

Te puede interesar: PT y PVEM abren puerta a alianza parcial con Morena para 2027

La consejera resaltó que, hasta que no se cuente con esos detalles, no será posible determinar el presupuesto requerido para la organización y desarrollo.

Además, recordó que el Proceso Electoral 2026-2027 iniciará en noviembre del próximo año, abarcando también las elecciones ordinarias para ayuntamientos y diputaciones.

Entre los recursos que solicitará el organismo electoral el siguiente año se encuentran los siguientes rubros:

Gasto ordinario del IEE: $120,229,014.74

Prerrogativas a partidos políticos: $377,595,920

Inicio del proceso electoral 2025-2026: $89,902,655.60

Editor: César A. García

Te recomendamos: