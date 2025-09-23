PT y PVEM abren puerta a alianza parcial con Morena para 2027

Después del llamado de unidad del gobernador Alejandro Armenta, las dirigencias del PT y Partido Verde abrieron la puerta a una alianza parcial con Morena en el 2027, mientras que FXM está en disposición de concretar una coalición total.

Lizeth Sánchez y Jaime Natale, líderes del PT y Partido Verde —respectivamente— coincidieron en que están en disposición de replicar la alianza “Sigamos Haciendo Historia” en Puebla.

Sin embargo, aclararon que privilegiarán competir en solitario en los municipios donde tienen mayor oportunidad de ganar.

En ese sentido, Sánchez García apuntó que el Partido del Trabajo (PT) podría desmarcarse de la alianza, en caso de que sus cuadros sean los mejores posicionados.

“El Partido del Trabajo analizaría si está solo o en alianza, si en la encuesta que tenemos como medición nuestra propuesta resultara ganadora y no fuera considerada”, comentó.

En tanto, Natale Uranga auguró que podrían duplicar la coalición ganadora que tuvieron en el 2018, pero sin dejar de lado a sus propios candidatos en ciertas zonas electorales.

“En Puebla tenemos una alianza ganadora y yo estoy seguro de que, de cara al 2027, sin meterme en los procesos internos, vamos a mantenerla”, expresó.

En lo que respecta a Fuerza por México (FXM), la dirigente Maiella Gómez Maldonado refirió que su partido está completamente alineado al segundo piso de la Cuarta Transformación.

Por lo anterior, dijo que están convencidos de contender nuevamente con Morena y sus aliados en el proceso electoral de 2027.

“Nosotros apoyamos el segundo piso de la cuarta transformación, el gobernador está haciendo un gran trabajo y consideramos que esta coalición está rindiendo frutos”, dijo.

Fue el pasado lunes cuando el gobernador Armenta hizo un llamado a mantener la cohesión en la megacoalición conformada por Morena, PT, Partido Verde, FXM y Nueva Alianza.

Remarcó que, por medio de la unidad de todos los partidos políticos, podrán replicar la fórmula ganadora que les funcionó en el 2024, cuando se llevaron “carro completo”.

