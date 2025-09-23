Normalistas de Teteles cierran bulevar frente a oficinas de la SEP

Desde las 12:00 horas, un grupo de entre 50 y 70 estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en Teteles de Ávila Castillo, mantiene cerrado el paso en el bulevar Jesús Reyes Heroles, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las manifestantes arribaron en autobuses para participar en una reunión programada con autoridades de la SEP y del gobierno estatal, tras diversas protestas por el incumplimiento de sus demandas. Sin embargo, decidieron cerrar la vialidad, lanzaron consignas y colocaron una lona en la entrada de la dependencia.

Alrededor de las 13:00 horas se presentó un conato de violencia entre un grupo de estudiantes y el personal de seguridad privada. Al impedirles el ingreso a todas las manifestantes, algunas intentaron forzar la puerta principal.

Hasta el momento se desconoce cuándo se reabrirá la vialidad, por lo que se recomienda a los conductores buscar vías alternas hacia la zona de la CAPU. Además, en el bulevar San Felipe permanece un bloqueo por parte de ambientalistas que exigen preservar el cerro de Amalucan, por lo que también está cerrada la entrada a Rancho Colorado.

Aunque el bulevar Norte permanece abierto, el tráfico es intenso, por lo que se recomienda a los conductores mantener la paciencia para evitar accidentes.

#Puebla 📢 Así empezaron los conatos de bronca entre autoridades y normalistas de Teteles, quienes intentan entrar a la fuerza a las instalaciones de la SEP.



