Ejecutan a hombre y mujer en puesto de micheladas en Yehualtepec

Un ataque armado al interior del establecimiento “Micheladas La Iguana” dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida la noche del domingo 26 de abril, en la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan, en el municipio de Yehualtepec.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 21 horas y 30 minutos del domingo. A través de números de emergencia se notificó que en un establecimiento de bebidas alcohólicas había una riña.

Sin embargo, poco después un nuevo aviso refería que se escuchaban disparos. Al arribo de corporaciones policiacas se confirmó que ambas víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal de Yehualtepec, junto con paramédicos de SUMA, arribaron al inmueble ubicado sobre la avenida Miguel Ávila Camacho, donde localizaron a las víctimas tendidas sobre el piso.

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La mujer, de entre 25 y 30 años, presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que el hombre, de entre 30 y 35 años, tenía lesiones en la cabeza, hombro, espalda y pierna izquierda.

La zona fue acordonada por autoridades, mientras personal de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizó las diligencias correspondientes. Durante la inspección de la escena, se localizaron al menos 54 indicios balísticos.

En el lugar también fueron ubicados dos vehículos con impactos de bala, los cuales fueron asegurados y trasladados al corralón para su análisis. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer este doble homicidio.

#Seguridad 🚓 Un hombre y una mujer mueren baleados en la comunidad de San Gabriel Tetzoyocan, en el municipio de Yehualtepec.



En el lugar donde ocurrió el ataque, un negocio de micheladas, se encontraron más de 50 casquillos percutidos.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/7scLsUcY0G — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 27, 2026

Editor: César A. García

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