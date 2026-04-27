Mario Riestra descarta buscar la alcaldía de Puebla en 2027

El dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, se descartó para competir por la alcaldía de la capital en las elecciones de 2027, dejando el camino abierto para una mujer.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) aseguró que no tiene intenciones de contender por el Ayuntamiento de Puebla por segunda ocasión.

Afirmó que está concentrado en dirigir al partido blanquiazul en el proceso interno, para la designación de candidaturas en todo el estado.

“No está dentro de mi interés y a mí me corresponderá conducir todo el proceso, escoger, de la mano de la ciudadanía y los militantes, a las y los mejores y obtener muchos más triunfos de los que obtuvimos el pasado proceso electoral”, dijo este lunes.

En ese sentido, coincidió en que la capital poblana podría ser una contienda exclusiva para mujeres, de acuerdo con los criterios de paridad de género.

Adelantó que, para no caer en errores, el PAN preguntará ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) si deben postular a una mujer como candidata.

#Puebla 🗣️ El dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra, se descartó para competir por la alcaldía de la capital en el 2027, dejando el camino abierto para una mujer.



Apuntó que para no caer en errores, preguntarán a tribunales electorales si deben postular a un perfil femenino… pic.twitter.com/4wbEfoXyVP — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 27, 2026

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Lo anterior, dijo, para cumplir con los lineamientos de paridad y alternancia de género, pues ya no basta con cumplir con los bloques de competitividad en el 50 por ciento de candidaturas.

“Hemos decidido hacer una consulta al tribunal electoral para que, con eso de que los criterios están cambiantes en esta materia, nos puedan clarificar (…) sí hay voces, varias, que nos dicen que con estos últimos criterios y precedentes, se podrían perfilar una mujer”, declaró.

Desde semanas anteriores, Mario Riestra apuntaló nombres de distintas mujeres que podrían abanderar la candidatura de Acción Nacional en el proceso electoral por la alcaldía de Puebla.

Entre los perfiles se encuentra la diputada federal, Genoveva Huerta Villegas, quien inició una estrategia de posicionamiento con la pinta de bardas en distintos puntos de la capital.

Además de las exdiputadas Carolina Beauregard Martínez y Mónica Rodríguez Della Vecchia; así como Gabriela Ruiz Benítez, dirigente municipal.

Editor: César A. García

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