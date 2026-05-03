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domingo, mayo 3, 2026
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Comisión del Congreso impulsa revisión de vialidades estatales

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Foto: Congreso de Puebla.

Las y los integrantes de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso aprobaron el proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla, para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, realicen un diagnóstico de las carreteras y autopistas estatales.

Lo anterior, con el fin de implementar las acciones de rehabilitación, ampliación y equipamiento necesarias para mejorar la conectividad y garantizar la movilidad eficiente y segura de las personas usuarias.

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