Comisión del Congreso impulsa revisión de vialidades estatales

Las y los integrantes de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso aprobaron el proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla, para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, realicen un diagnóstico de las carreteras y autopistas estatales.

Lo anterior, con el fin de implementar las acciones de rehabilitación, ampliación y equipamiento necesarias para mejorar la conectividad y garantizar la movilidad eficiente y segura de las personas usuarias.

Te recomendamos: