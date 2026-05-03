22.4 C
Puebla City
domingo, mayo 3, 2026
Inicio Puebla

Floricel González fortalece diálogo con escuelas particulares

Por:
stafforonoticias
-
12
Foto: Congreso de Puebla.

Con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y generar alianzas en favor de la enseñanza en el Estado, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación, sostuvo una reunión con la Federación de Escuelas Particulares en Puebla.

En el encuentro participó el maestro Álvaro Barrientos Santos, presidente de la Federación de Escuelas Particulares en Puebla (FEP), así como las maestras Paola Hernández Gómez y Lilia Valerdi, con quienes dialogó sobre diversos temas de interés para el sector educativo.

Durante el encuentro se abordaron propuestas orientadas a fortalecer la colaboración, el entendimiento institucional y la construcción de acuerdos que permitan seguir impulsando una educación de mayor calidad para niñas, niños y jóvenes en Puebla.

Con acciones como esta, se reafirma el compromiso de mantener las puertas abiertas al diálogo y trabajar de la mano con todos los sectores para generar mejores oportunidades en la entidad.

Te recomendanos:

José Luis Figueroa promueve manejo responsable de recursos

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Pepe Chedraui convive con habitantes de colonias del norte de la capital poblana

Redaccion Oronoticias -

Poblanos repatriados impulsan proyectos con “Migrante Emprende”

Guillermo Pérez Leal -