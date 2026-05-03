Floricel González fortalece diálogo con escuelas particulares

Con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y generar alianzas en favor de la enseñanza en el Estado, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación, sostuvo una reunión con la Federación de Escuelas Particulares en Puebla.

En el encuentro participó el maestro Álvaro Barrientos Santos, presidente de la Federación de Escuelas Particulares en Puebla (FEP), así como las maestras Paola Hernández Gómez y Lilia Valerdi, con quienes dialogó sobre diversos temas de interés para el sector educativo.

Durante el encuentro se abordaron propuestas orientadas a fortalecer la colaboración, el entendimiento institucional y la construcción de acuerdos que permitan seguir impulsando una educación de mayor calidad para niñas, niños y jóvenes en Puebla.

Con acciones como esta, se reafirma el compromiso de mantener las puertas abiertas al diálogo y trabajar de la mano con todos los sectores para generar mejores oportunidades en la entidad.

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