Familiares no podrán contender por Morena en 2027, dice Armenta

“Si alguno de mis familiares quiere contender en las elecciones de 2027, deberá hacerlo por otro partido y no por Morena”, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier, al respaldar las disposiciones internas y la reforma electoral que buscan frenar el nepotismo en el país.

En conferencia de prensa, el mandatario subrayó que comparte la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de combatir dicha práctica, la cual definió como la herencia de cargos públicos a familiares, ya que suele derivar en irregularidades, corrupción y mal uso de recursos públicos.

Destacó que, aunque la reforma electoral entrará plenamente en vigor en 2030, dentro de Morena su aplicación será de carácter ético y moral en las elecciones de 2027, por lo que llamó a la militancia a respetar estos lineamientos.

“Si quieren participar, solamente lo pueden hacer por los partidos que permiten que un familiar pueda competir, es la única forma. Por Morena no va a poder participar (…) Yo he dicho con cariño, respeto y ofrecido disculpas a mis familiares porque lamentablemente para ellos yo soy el gobernador del Estado; que se dediquen a sus actividades”, apuntó.

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Como ejemplo, reveló que el exgobernador y actual director del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, le expresó su rechazo a que su hermano Mauricio sea considerado como candidato, pese a contar con buenos resultados en encuestas internas, en congruencia con la postura contra el nepotismo.

En ese sentido, Alejandro Armenta reiteró que sus familiares no podrán participar como candidatos por Morena, aunque sí podrían recurrir a otros partidos, esto luego de que su sobrino Alejandro Armenta Rosas, expresara su interés por buscar la alcaldía de Izúcar de Matamoros.

No obstante, el mandatario reconoció que algunos podrían recurrir a instancias legales para defender sus derechos políticos.

"Si Alejandro Armenta Rosas o cualquier otro de mis familiares quiere contender en las elecciones de 2027, deberá hacerlo por un partido que permita el nepotismo, no por Morena donde la directriz es impedir que familiares de funcionarios ocupen cargos públicos", aseveró… pic.twitter.com/TEWFObdn99 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 27, 2026

Editor: César A. García

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