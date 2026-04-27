Evalúan “operativo mochila” tras amenazas en escuelas de Puebla

Ante el reto viral de “tiroteo mañana”, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que ninguna amenaza en escuelas será minimizada; además, dijo que se analizan protocolos para evitar el ingreso de artículos prohibidos a instituciones.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano mencionó que no se debe menospreciar ninguna alerta, especialmente cuando puede poner en riesgo a niñas, niños y comunidades escolares.

Por ello, mencionó que cada reporte de amenaza será atendido con seriedad para proteger a los menores de edad, a quienes también hizo un llamado a no difundir amenazas ni “bromas” de este tipo, ya que provocan miedo.

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Aseguró que su administración tiene disposición total para reforzar los protocolos para evitar el ingreso de objetos prohibidos a las instituciones, como el llamado “operativo mochila”.

Sin embargo, dijo que en años anteriores dicha acción derivó en quejas ante derechos humanos; por ello se optó porque las revisiones de mochilas fueran realizadas por padres de familia, acompañados por personal escolar, mientras la policía se mantiene a distancia para evitar vulnerar derechos.

El mandatario insistió en que dicho protocolo está en análisis, como mencionó el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, quien dijo que se realizarían foros para discutir la aplicación del operativo mochila.

Editor: César A. García

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