Urgen aplicar prohibición de caballos para basura en Texmelucan

La integrante del Movimiento Animalista, Leticia Gallardo Tovar, pidió al presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso, iniciar el proceso para que se publique el acuerdo de Cabildo en el Periódico Oficial del Estado que prohíbe el uso de caballos para la recolección de basura.

En conferencia de prensa, la activista recordó que al no ser publicado no puede aplicarse esta prohibición, por lo que los seres sintientes son utilizados todavía para estas tareas sufriendo crueldad animal.

Adelantó que se reunirá con el edil, pues desde junio del año pasado que se aprobó este acuerdo, el Ayuntamiento continúa con el proceso para la entrega de motocicletas para los recolectores.

Sin embargo, reconoció que se han presentado problemas ya que aunque la idea principal es buscar reemplazar los caballos por motocicletas, hay personas que se acercaron a pedir un vehículo sin dedicarse a esta actividad, por lo cual han complicado la puesta en marcha del programa.

Confió en que en junio, una vez que terminen el censo y la compra de motocicletas, se haga la sustitución de los caballos y la publicación de los cambios a la ley para evitar su uso para jalar las carretas.

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El integrante de Justicia Animalista, José Martínez, recalcó que es importante que San Martín Texmelucan sea un referente para erradicar estas prácticas, que están lejos de ser funcionales al generar una mala imagen pública.

“Entendemos que genera una problemática social hacer esta transición, pero nosotros también estamos en posición de generar esa colaboración para recogerlos”, indicó.

En este sentido, precisó que se busca que se ejerza una tutela con condiciones dignas para los animales y se deje a un lado la idea de que las personas son dueños de los animales.

Indicó que en la actualidad son 160 personas las que conforman el padrón de recolectores de basura con caballos y sólo se cuentan con 50 motocicletas para sustituirlos, por lo que siguen los ajustes para aplicar la ley.

Los activistas recalcaron que van a darle seguimiento al destino de los animales una vez que entre en vigor el punto de acuerdo del Cabildo y no suceda lo que en su momento pasó con los animales del circo.

Editor: César A. García

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