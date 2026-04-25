Realizan faena comunitaria en Casa del Abue de San Pedro Cholula

Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para las personas adultas mayores, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de San Pedro Cholula, Lupita Fernández, encabezó una faena comunitaria en la entrada principal de Casa del Abue, en coordinación con la microrregión 18 del Sistema Estatal DIF de Puebla.

Durante la jornada se llevaron a cabo labores de mantenimiento y mejora del espacio, entre ellas la pinta de la reja de acceso principal, barrido general, retiro de maleza en banquetas, pintura de guarniciones y limpieza del área verde en la zona de entrada.

Estas acciones buscan garantizar un entorno digno, seguro y agradable para quienes acuden a este centro, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida.

Además, la faena comunitaria impulsa la participación ciudadana, fortalece la convivencia y promueve el trabajo coordinado entre autoridades y comunidad.

El Sistema Municipal DIF de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el bienestar y mejores condiciones de vida de las personas adultas mayores del municipio.

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