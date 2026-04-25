Aprueban exhorto para difundir denuncias anticorrupción

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, que preside el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a que, de manera coordinada con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales de la entidad, fortalezcan la difusión de los mecanismos de denuncia y presentación de quejas ante la posible comisión de delitos y faltas administrativas, como la plataforma PROINTEGRIDAD; así como informar sobre las consecuencias de su comisión, con el fin de prevenirlas y sancionarlas conforme a derecho.

En su intervención, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez externó su voto a favor de la propuesta legislativa presentada por la diputada Elisa Limón Balderrama e hizo un llamado a las instancias públicas para que la integridad y la responsabilidad sean el eje rector de todas sus actividades.

AVALAN PUNTO DE ACUERDO PARA IMPLEMENTAR PROTOCOLO HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERSONAS LGBTTTI+

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado a que, en la investigación de hechos con apariencia de delito cometidos en contra de personas de la diversidad sexual y de género, implemente el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra personas LGBTTTI+.

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, quien presentó el punto de acuerdo, destacó que esta medida es necesaria para cerrar brechas en la procuración de justicia y garantizar investigaciones profesionales, diligentes y con igualdad de trato.

APRUEBAN EXHORTO PARA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FORTALEZCA ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ORALIDAD

En otro punto del orden del día, las y los diputados de la Comisión aprobaron el proyecto de acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a ejecutar acciones administrativas, de infraestructura y equipamiento tecnológico necesarias para fortalecer, garantizar y ampliar la adecuada implementación del sistema de oralidad en los procedimientos en materia civil y familiar en el estado.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y priorizando las regiones con altos índices de marginación, dispersión poblacional y mayores tiempos de traslado, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las y los poblanos.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez reiteró su respaldo al exhorto presentado por la diputada Elisa Limón Balderrama, así como el compromiso de dar seguimiento puntual a su implementación, al considerar fundamental que estas acciones se realicen de manera pronta y eficaz.

Finalmente, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina destacó que esta soberanía aprobó tres dictámenes que, si bien abordan materias distintas, comparten un objetivo fundamental: garantizar que la justicia y la legalidad no sean letra muerta, sino realidades accesibles para todas y todos los ciudadanos.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Norma Estela Pimentel Méndez, José Miguel Trujillo de Ita, Araceli Celestino Rosas y Susana del Carmen Riestra Piña.

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