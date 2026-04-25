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sábado, abril 25, 2026
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Pepe Chedraui supervisa cámaras de vigilancia en la Feria de Puebla

Por:
Redaccion Oronoticias
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Con motivo de la Feria de Puebla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, acudió a las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) para verificar el correcto funcionamiento de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona como la Plaza Cívica y los alrededores para beneficio de las y los asistentes.

Durante la supervisión, el edil constató el monitoreo permanente y el trabajo coordinado de los cuerpos policiales, con el objetivo de mantener un espacio de orden y paz y garantizar la seguridad de las familias poblanas y visitantes.

“Supervisamos el monitoreo en tiempo real de la actividad en la #FeriaDePuebla 2026, con la finalidad de que las familias disfruten con tranquilidad”, escribió a través de sus redes sociales.

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