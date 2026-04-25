Realiza Puebla capital jornadas de bienestar animal en colonias

Con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de los animales y mejorar su calidad de vida, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realizó jornadas integrales en las colonias Joyas del Sur, San Sebastián de Aparicio, Galaxia Bosques de Manzanilla y Bosques de San Sebastián, así como en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa.

Durante estas acciones se ofrecieron servicios gratuitos como vacunación antirrábica, esterilización y orientación a la ciudadanía sobre el cuidado adecuado de las mascotas, beneficiando a decenas de familias poblanas.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, señaló que estas jornadas forman parte de una estrategia integral orientada a promover una cultura de respeto y protección hacia los seres sintientes, así como a prevenir problemas de sobrepoblación y abandono.

Asimismo, reiteró el compromiso de la dependencia de continuar acercando estos servicios a más zonas del municipio, fortaleciendo la participación ciudadana y el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad.

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