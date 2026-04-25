Diputado Pável Gaspar preside concurso de escoltas en Ahuatlán

Como parte del trabajo legislativo en territorio, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, visitó el municipio de Ahuatlán, donde acudió a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza para presenciar el Concurso de Escoltas, actividad que fomenta entre las y los estudiantes valores cívicos, disciplina y trabajo en equipo.

“Estoy convencido de que la educación es la llave que abre el futuro de la niñez y las juventudes poblanas. Por ello, acudimos a las escuelas de la entidad para conocer de primera mano sus necesidades y contribuir a la construcción de marcos jurídicos que beneficien a este sector de la población”, afirmó el legislador.

Durante su visita, el diputado destacó que, gracias al trabajo coordinado entre autoridades y comunidad, se han logrado avances importantes en materia de infraestructura educativa, a través del Programa de Obra Comunitaria, que permitió en esta escuela el techado de la cancha, la construcción del comedor comunitario y la instalación de una cisterna. Estas acciones permiten que niñas y niños desarrollen sus actividades en mejores condiciones.

En el marco de esta gira por la Mixteca, el legislador también visitó la Escuela Telesecundaria Francisco Javier Mina, donde constató los avances en la construcción del comedor escolar. En este espacio, agradeció la invitación del presidente municipal de Ahuatlán, Baldomero Lezama León, y reconoció el trabajo de las autoridades locales y del Comité de Obra Comunitaria para impulsar estas acciones.

Por su parte, el presidente Baldomero Lezama, destacó la gestión y aprobación de recursos para estas acciones, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes.

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