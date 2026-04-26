Realiza DIF Puebla capital encuentro entre adultos mayores y universitarios

Con el objetivo de fortalecer la convivencia intergeneracional y el intercambio de experiencias, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, liderado por MariElise Budib, llevó a cabo un encuentro entre personas adultas mayores y estudiantes de la Universidad Anáhuac.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del centro educativo, en donde las personas adultas mayores compartieron sus historias de vida, experiencias laborales y recuerdos de otras épocas con las y los jóvenes universitarios fortaleciendo así su salud mental y el sentido de pertenencia en un entorno seguro y enriquecedor impulsado por el DIF Puebla Capital.

Con estas acciones se refuerza el compromiso del Gobierno de la Ciudad por generar alianzas que permitan ofrecer espacios de convivencia y esparcimiento para las personas adultas mayores.

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