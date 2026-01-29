DIF Puebla Capital entrega aparatos de movilidad solicitados en “Día del Pueblo”

Como resultado de la atención directa y cercana brindada durante el “Día del Pueblo, la Capital te Escucha“, en la colonia Aquiles Serdán, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital realizó la entrega de los aparatos funcionales solicitados por la ciudadanía durante esta jornada de escucha y atención ciudadana.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Médica Integral (UMI) de San Baltazar Campeche, donde la señora Ángeles Juárez recibió una silla de ruedas para su mamá, Teresa Hernández, de 77 años de edad, quien presenta dificultades para moverse.

“Estoy pidiendo una silla de ruedas para mi mamá para ayudarla en cuestión de movimiento porque a veces se me complica tratando de moverla. Con la silla ya va a poder ser un poco más rápido”, explicó Ángeles Juárez.

La vecina de la colonia Aquiles Serdán destacó la atención personal del presidente municipal durante el Día del Pueblo y agradeció la pronta respuesta a su solicitud.

“Se lo agradezco al alcalde porque escuchó a las personas que estaban en ese momento, el viernes pasado, en El Día del Pueblo. Hoy, cuatro o cinco días después nos da una respuesta a las peticiones que le dimos”, dijo Ángeles Juárez.

De igual manera, Flor Camacho acudió a recibir una andadera con baño para su mamá, Virginia Hernández, de 71 años, quien enfrenta dificultades de movilidad a consecuencia de un accidente.

“Ella no puede moverse tanto, está en cama, y esta andadera nos ayuda porque el baño sí está un poquito lejos y pues es más cómodo para ella tener el baño ahí juntito. Muchas gracias señor alcalde, este apoyo que nos está dando porque la verdad nos va a ayudar bastante”, aceptó Flor Camacho.

Con acciones como estas, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, y la presidenta MariElise Budib que dirige el DIF Puebla Capital refrendan su compromiso de escuchar, atender y dar respuesta oportuna a las principales necesidades de la ciudadanía.

