Lupita Cuautle destaca disminución de inseguridad en San Andrés Cholula

La presidenta municipal Lupita Cuautle entregó su informe trimestral con el que dio oficialmente inicio a su segundo año de gestión en San Andrés Cholula.

Como parte de un compromiso, único en los 217 municipios, de entregar cuentas cada tres meses, la edil comenzó su informe reconociendo la colaboración del presidente auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, Sabino Ramón Coyotl y a las autoridades auxiliares por sumarse al trabajo conjunto.

En su mensaje, la presidenta destacó las acciones realizadas en el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2025, enfatizando la diferencia de su gobierno con base en los resultados y la inversión de recursos en materia de seguridad, con el objetivo de seguir disminuyendo los índices delictivos y refrendar la confianza de la ciudadanía en la policía municipal.

En ese rubro mencionó que el porcentaje se disminuyó respecto al año anterior, en robo de auto, robo a transeúnte, robo a casa habitación, a transporte público, despojos y feminicidios, entre otros.

En este eje central, se fortaleció la Coordinación de Asuntos Internos, encargada de investigar y sancionar conductas indebidas dentro de la corporación, y se adquirieron 150 cámaras corporales para documentar en tiempo real el actuar policial, garantizando transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.

Se aplicaron 115 exámenes de control y confianza y se capacitó a 90 elementos en 18 cursos especializados, reforzando el profesionalismo y la confiabilidad de la policía.

Asimismo, se renovó el parque vehicular con ocho patrullas, cinco motocicletas y siete camionetas pick-up, con una inversión superior a 11 millones de pesos, además de la ampliación del sistema de videovigilancia municipal.

Como parte del fortalecimiento operativo, se entregaron 300 uniformes completos y se otorgaron 27 estímulos económicos a personal de la Secretaría de Seguridad por su desempeño.

En materia de prevención y coordinación interinstitucional, se firmaron convenios con SEPROBAN y Parque Loro, y se desplegaron más de 300 operativos en vialidades, colonias y zonas estratégicas, entre ellos Correcaminos, Búho, Pasajero Seguro, Metropolitanos, Escudo y Coordinados Región Puebla, además de 39 operativos internos.

A través de programas comunitarios, se brindaron 74 atenciones inmediatas mediante la Red de Mujeres; se capacitó a casi 2 mil estudiantes y 41 docentes con Escuela Segura; se formaron 17 redes de negocios con Negocio Seguro; se integraron 15 comités vecinales y se promovió la denuncia con la app SACH Ciudadano Alerta, en beneficio de más de 400 personas.

Se realizaron mil 60 patrullajes preventivos y se fortaleció la capacidad de respuesta en emergencias con nuevo equipamiento para Bomberos y Protección Civil, así como para atención médica prehospitalaria.

En el ámbito de inclusión y bienestar destacan las entregas permanentes de los programas alimentarios, los incentivos económicos a mujeres sanandreseñas, las formaciones, los talleres de prevención de acoso y de adicciones en escuelas de educación básica, así como la adquisición y entrega de 350 “Botones Violeta” para que mujeres de las diferentes localidades del municipio puedan tener una red de auxilio directo con el ayuntamiento en situaciones de violencia.

De igual forma, Cuautle Torres adelantó que este 2026 también tiene como prioridad la infraestructura con la realización de la carretera radial a Cuayantla, proyecto que tiene que ser aprobado por el Gobierno del Estado, por lo que exhortó a las principales instancias estatales a apoyar esta obra que beneficiará a más de 100 mil personas e impulsará el progreso de San Andrés Cholula.

Al agradecer la confianza de la ciudadanía, la presidenta municipal refirió que San Andrés Cholula ha sido, históricamente, desde sus orígenes, un lugar donde su gente se resiste y se revela cada vez que alguien de fuera quiere imponer su propio destino, la polarización autoritaria no puede seguir siendo el dueño de nuestro destino.

“Por nuestra parte seguiremos dando más y mejores resultados para que el destino de San Andrés siga siendo el destino con el cambio de rumbo. El futuro de San Andrés lo seguirá definiendo la sociedad” reafirmó la munícipe Cuautle Torres.

Posterior a su informe trimestral atendió a la población que se dio cita en la jornada de proximidad social con los servicios de salud, tramites legales, por mencionar algunos.

