San Andrés Cholula celebra el Medio Maratón Equinoccio 2026

Con la participación de más de 3 mil corredoras y corredores, la presidenta municipal, Lupita Cuautle, encabezó el banderazo de salida y la premiación del “Medio Maratón San Andrés Cholula Equinoccio 2026” en el Complejo Deportivo Quetzalcóatl.

Durante su mensaje, la edil destacó que este tipo de eventos fortalecen el tejido social y promueven estilos de vida saludables entre la población. Asimismo, destacó que su gobierno continúa impulsando al municipio como un referente deportivo, turístico y cultural en la región.

El evento, realizado en el marco del equinoccio, reunió a atletas locales, estatales y nacionales, quienes compitieron en las distancias de 3, 5, 10 y 21 kilómetros, en las ramas femenil y varonil. La competición contó con el respaldo de la Asociación Poblana de Atletismo, garantizando una competencia organizada y de alto nivel.

Tras el desarrollo de las distintas categorías, se llevó a cabo la premiación a las y los ganadores, reconociendo su esfuerzo, disciplina y dedicación. En ese sentido, se entregaron medallas conmemorativas a todas las personas participantes que concluyeron el recorrido.

Te recomendamos: