Lupita Cuautle acompaña toma de compromiso del nuevo CCE

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, estuvo presente en la toma de compromiso del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid.

Durante el acto, la edil destacó la importancia de fortalecer la colaboración con el sector empresarial y reiteró la disposición del gobierno municipal para trabajar creando alianzas en favor de la sociedad.

Asimismo, le deseo éxito en esta nueva responsabilidad y reconoció la labor realizada por el presidente saliente, Héctor Sánchez Morales.