San Andrés Cholula presenta Agenda Cultural y Turística 2026

La presidenta municipal Lupita Cuautle presentó la Agenda Cultural y Turística 2026, una programación integral que une tradición, identidad y desarrollo económico para consolidar a San Andrés Cholula como uno de los principales destinos del estado y del país.

Durante su mensaje, la edil destacó que esta agenda representa una visión clara de un gobierno enfocado en hacer de la cultura un puente de unidad social y del turismo una herramienta de bienestar real para las familias. Señaló que las cifras de participación y actividad económica reflejan oportunidades concretas para la comunidad sanandreseña, y convocó a involucrarse activamente en cada evento, fortaleciendo así el orgullo e identidad del municipio.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel, informó que la agenda inicia en marzo, mes emblemático para la vida comunitaria y espiritual de San Andrés Cholula. Destacan las Travesías Culturales con Rumbo entre marzo y mayo, que llevarán expresiones artísticas a juntas auxiliares e inspectorías; la conmemoración “Medio Siglo de Fe”, los días 15 y 17 de marzo. En el marco de la bajada de la Virgen, la tradicional feria para el 18 de marzo y el “Festival Equinoccio” los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Intermunicipal, que incluirá una cartelera musical muy atractiva y el Festival del Pulque y Derivados del Maguey.

Asimismo, el 27 de marzo la Casa de Cultura Tlanezcalli realizará su primera presentación trimestral de talleres de formación artística y cultural.

La programación anual contempla también la Feria del Nopal en San Bernardino Tlaxcalancingo; la feria “Cultura y Tradición” del 26 al 29 de junio, que integrará el concurso “Tu Mejor Mole”; la Feria del Queso en Santa María Tonantzintla; y el certamen de Representante Cultural y Turístico en septiembre.

En octubre se desarrollarán la Noche de las Estrellas, en coordinación con el INAOE, y el Sendero al Mictlán, del 16 de octubre al 1 de noviembre. El calendario cerrará con la Feria Patronal en honor a San Andrés Apóstol, del 27 de noviembre al 1 de diciembre, una de las celebraciones más representativas del municipio.

Nueva plataforma digital

En el evento protocolario también se dio a conocer la nueva plataforma digital de la guía turística, una herramienta que permitirá a la ciudadanía gestionar trámites, consultar eventos culturales y recibir asistencia técnica desde dispositivos móviles, mediante una interfaz intuitiva, segura y ágil.

Con esta Agenda Cultural y Turística 2026, San Andrés Cholula proyecta un cúmulo de actividades que honra sus raíces, impulsa la innovación y promueve una ciudadanía participativa y emprendedora.