Avalan reformas en materia de disciplina financiera y contabilidad pública

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo de Armonización Contable para el Estado de Puebla, con la finalidad de coadyuvar con la actualización del marco jurídico en materia de disciplina financiera y contabilidad pública y, con ello, dar certeza y seguridad jurídica.

Además, actualizar el esquema de regionalización que determina la integración del Consejo de Armonización Contable, al adaptar las representaciones municipales a las nuevas macrorregiones, acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.

De igual forma, optimizar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno e incorporar a las entidades paraestatales y paramunicipales en los procesos de armonización contable, así como ampliar la participación y fortalecer la pluralidad técnica en el órgano, con asociaciones o colegios de contadores públicos e instituciones de educación superior del Estado.

Durante la sesión, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez solicitó información relacionada con los mecanismos para designar a las personas representantes de cada macrorregión del Estado; en respuesta, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó que se realizará la precisión con base en la Ley en la materia y el reglamento.

A la Comisión acudieron las y los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Modesta Delgado Juárez, Julio Miguel Huerta Gómez, José Miguel Trujillo de Ita, María Fernanda de la Barreda Angon y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

