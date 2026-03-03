Dan luz verde en comisión a la Universidad del Arte y la Cultura

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que preside el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, aprobó el proyecto de dictamen para establecer el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad de la Creación del Arte y la Cultura.

El proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa del Ejecutivo del Estado, establece que la Universidad de la Creación del Arte y la Cultura tendrá como objetivo atender las necesidades educativas de tipo superior en sus distintos niveles y modalidades, así como de bachillerato técnico especializado en las bellas artes, mediante la impartición de planes y programas de estudio con pertinencia sociocultural en materia de las bellas artes en todas sus disciplinas, incluyendo la arquitectura, música, artes plásticas, artes dramáticas y danza.

Asimismo, impartirá educación de tipo superior en todos sus niveles y modalidades en materia de las bellas artes, de conformidad con los principios de libertad de cátedra e investigación. También ofrecerá programas de educación continua, actualización, formación y superación académica, así como bachillerato técnico especializado en materia de bellas artes.

De igual manera, propondrá políticas y proyectos que promuevan la pluriculturalidad y la inclusión en materia de las bellas artes, buscando el desarrollo integral de la comunidad educativa.

En su intervención, tras reconocer la valía de esta propuesta legislativa, la diputada María Soledad Amieva Zamora señaló la importancia de incorporar a las comunidades en situación de vulnerabilidad a este diseño educativo, con la finalidad de que las personas con discapacidad sean sujetas de pleno derecho.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Jaime Natale Uranga, Fedrha Isabel Suriano Corrales y María Soledad Amieva Zamora.

