Colocan figura que simulaba un cuerpo en puente de Tlaxcala

Una figura elaborada con cartón y otros materiales, que simulaba un cuerpo humano, fue localizada durante la madrugada de este martes suspendida de un puente peatonal en el municipio de Huamantla, Tlaxcala. El hecho generó alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

El hallazgo ocurrió en la colonia Cuauhtémoc, sobre la carretera federal México–Veracruz, lo que provocó la movilización inmediata de las autoridades, debido al realismo de la representación, la cual incluso portaba calzado deportivo blanco, lo que llevó a pensar que se trataba de un cadáver.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un objeto fabricado con cartón y otros materiales. Asimismo, en el lugar fue colocada una manta con un mensaje en letras amarillas, presuntamente con la intención de simular un escenario delictivo y generar alarma entre la población.

Por su parte, personal de Seguridad Pública y Protección Civil procedió al retiro inmediato de la figura y la manta para restablecer la normalidad en la zona.

