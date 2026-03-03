Ejecutan con disparos a joven de 17 años en Tianguismanalco

Un joven de 17 años fue víctima de un ataque armado en San Juan Tianguismanalco, Puebla, donde los responsables lo dejaron tendido en la vía pública. Aunque recibió atención médica de emergencia, falleció posteriormente.

El hecho ocurrió en la Avenida 5 de Mayo, a la altura de la 3 Oriente, cuando vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples disparos y encontrar al joven herido sobre el asfalto.

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar y, al constatar que aún presentaba signos vitales, lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Atlixco para recibir atención especializada.

Te puede interesar: Encuentran cuerpo de hombre embolsado en Zacatlán

Sin embargo, al ingresar al nosocomio, el joven perdió la vida. La Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada del fallecimiento. Peritos y forenses acudieron al sitio del ataque, donde embalaron dos casquillos de bala.

Posteriormente, en el hospital, realizaron el levantamiento del cadáver, identificando a la víctima como Cristian Margarito “N.”, quien fue trasladado al anfiteatro regional.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. La FGE abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/CGEIHD/HOMICIDIOS-I/000100/2026 para esclarecer los hechos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: