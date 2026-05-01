Tres accidentes dejan afectaciones en la autopista Puebla–Orizaba

Al menos tres accidentes viales se registraron la mañana de este viernes sobre la autopista Puebla–Orizaba, lo que ha generado afectaciones a la circulación: en uno de los casos hay cierre total por labores de remoción; en otro, tránsito lento por la obstrucción de un carril; y un tercero dejó personas lesionadas y una víctima mortal.

Choque en el kilómetro 216

El primer percance ocurrió a la altura del kilómetro 216, antes de la caseta de Esperanza, con dirección a Veracruz, donde un vehículo impactó por alcance a una camioneta. Tras el choque, una de las unidades salió del camino y cayó a un desnivel a un costado de la vialidad.

De acuerdo con testigos, la camioneta circulaba a exceso de velocidad y el conductor no logró frenar a tiempo, lo que provocó el impacto. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, por lo que la circulación en ese punto permanece cerrada mientras se realizan las labores correspondientes.

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Camión de carga impacta muro de contención

El segundo incidente se registró metros atrás, con dirección a Puebla capital, cuando el conductor de un camión de carga perdió el control e impactó contra el muro de contención, lo que dejó daños materiales en la unidad y afectaciones a la carpeta asfáltica. En un inicio se consideró un accidente; sin embargo, autoridades señalaron que el operador habría sido víctima de un intento de asalto, ya que se observaron impactos de bala en la unidad.

Esta situación provocó el cierre del carril de alta, generando tránsito lento en la zona, mientras elementos de seguridad atienden el percance.

Fuerte accidente en el kilómetro 197

Un tercer accidente ocurrió a la altura del kilómetro 197, antes del destacamento de la Guardia Nacional, donde el conductor de una camioneta perdió el control, salió del camino y posteriormente volcó, dejando como saldo varios lesionados y una persona sin vida.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a los heridos y realizar las diligencias correspondientes.

Editor: César A. García

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