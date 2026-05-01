Identifican a víctima de ataque armado en Izúcar de Matamoros

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del 30 de abril en la junta auxiliar de San Juan Colón, en el municipio de Izúcar de Matamoros, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en la zona del entronque carretero y calles aledañas.

Policías municipales y estatales acudieron al sitio tras recibir el aviso de que un masculino se encontraba tirado sobre la vía pública. Paramédicos de la ambulancia Alpha-03 confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada en espera de las autoridades ministeriales.

Durante las diligencias se confirmó que el occiso respondía al nombre de José Luis “N”, de 49 años. El cuerpo fue localizado sobre la calle conocida como El Ferrocarril, entre Zaragoza y Camino Real a San Nicolás, donde peritos hallaron al menos dos casquillos percutidos y un elemento balístico en la escena.

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El análisis pericial indicó que la víctima presentaba impactos de arma de fuego en el pecho y brazo izquierdo, además de otras lesiones. Vestía sudadera gris, playera azul, pantalón de mezclilla negro y botas industriales. Como seña particular, tenía un tatuaje con la leyenda “Ángel” en la zona del abdomen.

En el lugar también fue asegurada una motocicleta localizada a metro y medio del cuerpo, la cual quedó a disposición de las autoridades para su investigación. Elementos del Ejército Mexicano brindaron seguridad perimetral durante las diligencias.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en la ciudad de Puebla, para la necropsia de ley, mientras que la Fiscalía del Estado (FGE) ya inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Editor: César A. García

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