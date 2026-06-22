Pumas anuncia a Esteban Solari como nuevo entrenador

El Club Universidad Nacional hizo oficial la contratación de Esteban Solari como nuevo director técnico del primer equipo varonil para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El argentino, quien ya vistió la camiseta universitaria como jugador en 2007 y 2008, regresa a Ciudad Universitaria después de una trayectoria como entrenador en Malasia, Chile, Argentina y Pachuca.

“El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. ¡Bienvenido a casa, Esteban Solari!”, publicó la directiva universitaria en redes sociales. En su etapa como futbolista, Solari defendió la camiseta universitaria en 40 ocasiones, con 25 anotaciones y dos asistencias.

“El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México”, informó la institución en un comunicado.

Este será el quinto equipo que dirija como técnico, tras Johor Darul Takzim (Malasia), Everton (Chile), Godoy Cruz (Argentina) y Pachuca (México).

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Solari llega a la UNAM tras su paso por Pachuca en el Clausura 2026, equipo al que llevó a las semifinales, donde fue eliminado precisamente por Pumas. El argentino dirigió 23 partidos con los Tuzos, con un saldo de 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Su contratación se da luego de que Efraín Juárez, quien dejó el banquillo a principios de junio tras no llegar a un acuerdo con el equipo, decidiera emprender un nuevo reto en el Győri ETO de Hungría, equipo campeón de la Primera División de ese país.

Previo al anuncio oficial, medios confirmaron que el contrato de Solari es por dos años, con el objetivo de prevenir una salida anticipada como ocurrió con Juárez, quien tenía seis meses restantes de contrato. El argentino reportará en La Cantera a partir de este lunes para ponerse a trabajar en la pretemporada de cara al Apertura 2026.

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