Hospital Vall d’Hebron realiza histórica cirugía robótica pediátrica

El Hospital Vall d’Hebron en Barcelona, España, logró un avance histórico en la medicina al realizar la primera cirugía robótica pediátrica en Europa mediante un sistema de una sola entrada. La intervención permitió operar a un paciente infantil con una técnica mínimamente invasiva que busca reducir el impacto quirúrgico y mejorar la recuperación.

La operación fue realizada a Ilyas, un niño de 12 años que necesitaba la extracción de un riñón y uréter después de que una infección causada por múltiples cálculos renales provocara que el órgano dejara de funcionar.

Para este procedimiento, los especialistas utilizaron el robot SHURUI Single Port, un sistema que trabaja con un único brazo quirúrgico y permite introducir una cámara con una visión de 360 grados junto a los instrumentos médicos a través de una incisión de aproximadamente 2.5 centímetros.

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A diferencia de los robots quirúrgicos tradicionales, que necesitan varias incisiones para colocar sus herramientas, esta nueva tecnología permite realizar la operación desde un solo acceso, lo que puede favorecer una menor recuperación, menos dolor y una reducción de posibles complicaciones.

Con este procedimiento, Vall d’Hebron se convierte en el primer hospital europeo en incorporar esta tecnología y fortalece su posición como centro de referencia en cirugía robótica pediátrica. Además, el hospital cuenta con varios quirófanos especializados en este tipo de intervenciones.

Los especialistas señalan que esta innovación podría ampliar el uso de la cirugía robótica en áreas como urología pediátrica, cirugía digestiva, cirugía general y ginecología, ofreciendo nuevas alternativas para procedimientos más precisos y menos invasivos.

Editor: Arturo Medina

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