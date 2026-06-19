IMSS Bienestar desmiente desabasto en Hospital de la Niñez Poblana

El IMSS Bienestar de Puebla aseguró que el Hospital de la Niñez Poblana cuenta con los medicamentos e insumos necesarios para garantizar la atención médica especializada, al destacar que mantiene un nivel de abasto del 98 por ciento en medicamentos oncológicos.

A través de una tarjeta informativa, la institución rechazó las versiones sobre un presunto desabasto y afirmó que el suministro está garantizado para las niñas, niños y adolescentes que reciben atención en esta unidad de alta especialidad.

Precisó que, entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2026, el hospital recibió 367 mil 587 piezas de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, distribuidas en 782 claves de suministro.

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Destacó que en materia oncológica la unidad cuenta con existencias en 52 de las 53 claves que integran su Consumo Promedio Mensual, lo que refleja un abastecimiento de 98 por ciento.

En ese sentido, sostuvo que dispone de los recursos necesarios para mantener la continuidad de los tratamientos y servicios médicos que brinda a la población infantil.

Editor: César A. García

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