Omar Muñoz entrega pavimentación de la Privada San Miguel

Como parte del compromiso de atender las necesidades prioritarias de las familias del municipio, el presidente municipal Omar Muñoz entregó la obra de pavimentación con adoquín de la Privada San Miguel, ubicada en la cabecera municipal de Cuautlancingo.

La obra fue realizada mediante un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Cuautlancingo, e incluyó la colocación de mil metros cuadrados de adoquín, alumbrado público, pintura de guarniciones y acciones complementarias para mejorar la imagen urbana, la movilidad y la seguridad de las y los habitantes de la zona.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que su administración mantiene el compromiso de trabajar de manera permanente en las calles, colonias, juntas auxiliares e inspectorías que durante años permanecieron en el abandono, impulsando acciones que respondan directamente a las solicitudes ciudadanas.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta para fortalecer la infraestructura en los municipios a través del programa de “Obra Comunitaria”, el cual permite atender necesidades prioritarias mediante el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

“Hay mucho rezago derivado del abandono de administraciones pasadas, por eso seguimos recorriendo las comunidades y atendiendo las peticiones de las familias. Nos comprometimos a no olvidar ni abandonar a nuestra gente y vamos a seguir cumpliendo”, expresó.

En su intervención, el delegado de Bienestar en el estado, Juan Carlos Díaz, y la delegada de Bienestar del Distrito 9, Itzel Guzmán Montes, coincidieron en que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la participación ciudadana son fundamentales para impulsar obras que atiendan las necesidades de la población, reduzcan rezagos históricos y contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias de Cuautlancingo.

Finalmente, Omar Muñoz reiteró que su administración continuará impulsando obras y acciones en todo el municipio para reducir rezagos históricos y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

“Cuando gobierno y ciudadanía trabajan unidos, los resultados llegan a las comunidades. Seguiremos construyendo un mejor Cuautlancingo para todas y todos”.

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