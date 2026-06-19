Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió al mundo del entretenimiento tras anunciar que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman. La noticia generó una gran reacción entre sus seguidores, quienes celebraron la nueva etapa familiar de la reconocida intérprete.

A través de sus redes sociales, compartió el anuncio, donde mostró su embarazo con una fotografía en la que dejó ver su pancita. La actriz acompañó con una publicación con un mensaje especial que confirmó la llegada de un nuevo integrante.

La protagonista de películas como “El diablo viste a la moda” y “Los miserables” ya es madre de dos hijos, Jonathan y Jack, quienes nacieron durante su matrimonio con Adam Shulman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

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La noticia llega mientras la actriz continúa activa en su carrera profesional dentro de la industria cinematográfica. Anne Hathaway se ha mantenido como una de las figuras más destacadas de Hollywood gracias a sus diferentes papeles y proyectos recientes.

Sus seguidores y compañeros del medio artístico no tardaron en enviar mensajes de felicitación, destacando la alegría por esta nueva etapa en la vida personal de la actriz.

Con este embarazo, Anne Hathaway suma un nuevo capítulo a su historia familiar, mientras continúa consolidando su trayectoria como una de las actrices más reconocidas del cine internacional.

Editor: Arturo Medina

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