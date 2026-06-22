Desarrollan proyecto de IA para personalizar tratamientos por cáncer de mama

Científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) trabajan en un proyecto innovador que utiliza inteligencia artificial para integrar datos genómicos e imagenológicos con el objetivo de mejorar la clasificación clínica del cáncer de mama y avanzar hacia tratamientos más personalizados.

La investigación, denominada “Integración multimodal de datos genómicos e imagenológicos mediante inteligencia artificial para mejorar la estratificación clínica en cáncer de mama”, es liderada por el investigador Guillermo de Anda Jáuregui, quien recibió el reconocimiento y apoyo de la organización Alianza Médica para la Salud (AMSA).

En el proyecto participan los investigadores Enrique Hernández-Lemus y Hugo Tovar, además de estudiantes y especialistas de diversas disciplinas.

De Anda Jáuregui explicó que uno de los principales desafíos en el tratamiento del cáncer de mama es su alta heterogeneidad, ya que la enfermedad puede manifestarse de manera distinta en cada persona, lo que influye en el pronóstico y la respuesta a los tratamientos. “Actualmente existen diversas herramientas para estudiar el cáncer de mama, pero integrarlas sigue siendo un reto.

Por ello, el proyecto busca utilizar inteligencia artificial para combinar estos datos y generar predictores más precisos”, sostuvo el investigador.

La inteligencia artificial ofrece la posibilidad de analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones imperceptibles para el ojo humano, lo que podría contribuir a identificar grupos de pacientes con características similares y favorecer la selección de estrategias terapéuticas más adecuadas.

Entre los avances alcanzados destacan la creación de clasificadores basados en información genómica y la consolidación de diversas fuentes de datos que posteriormente se integrarán con información de imagenología. Uno de los objetivos principales es identificar qué pacientes presentan mejores probabilidades de supervivencia y cuáles podrían enfrentar un mayor riesgo de recurrencia.

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