Descubren en Hidalgo el fósil de ajolote más antiguo de México

Un equipo de la Colección de Paleontología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describió una nueva especie de salamandra fósil, denominada Ambystoma quetzalcoatli, a partir de restos encontrados en la región de Santa María Amajac, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo.

El estudio, publicado en la revista Palaeontologia Electronica, representa la primera especie de salamandra fósil descrita en México y el registro más antiguo conocido para el país, con una antigüedad de aproximadamente 4 millones de años (Plioceno).

Los investigadores Jorge A. Herrera-Flores y María Patricia Velasco-de León lideraron el análisis de los ejemplares, que fueron recolectados en un antiguo sistema lacustre de 85 kilómetros cuadrados formado por la interrupción temporal del río Amajac.

El fósil se distingue por su preservación excepcional: es el primer ejemplar completo y articulado de ajolote encontrado en el registro paleontológico, algo muy inusual debido a la fragilidad de sus huesos. El nombre Ambystoma quetzalcoatli honra a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la tradición mesoamericana.

El análisis detallado, que incluyó tomografía computarizada (TC) y comparaciones con esqueletos de especies actuales del género Ambystoma, reveló características anatómicas únicas que justifican la nueva especie, entre ellas una abertura alargada en la parte superior del cráneo, una morfología distinta en el paladar y un número de 17 vértebras troncales (frente a las 16 o menos de la mayoría de las especies del género).

Al igual que los ajolotes actuales de Xochimilco, Pátzcuaro y Alchichica, Ambystoma quetzalcoatli presentaba neotenia, un fenómeno biológico en el que se conservan rasgos juveniles en la edad adulta, lo que sugiere una estrategia evolutiva estable asociada a ambientes lacustres.

El descubrimiento aporta información relevante sobre la evolución temprana de las salamandras ambystomátidas dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano y sugiere posibles vínculos evolutivos con el grupo de las salamandras tigre. Los investigadores señalaron que, aunque los restos fósiles de estos anfibios suelen aparecer fragmentados, la rápida cobertura por sedimentos finos en el fondo del antiguo lago permitió esta preservación excepcional.

Hace cuatro millones de años, en lo que hoy es Hidalgo, habitó 'Ambystoma quetzalcoatli'. ¿Sabes de quién se trata? La especie de ajolote más antigua descrita en México, descubierta recientemente por #ExpertosUNAM > https://t.co/AQ1AtTs414 pic.twitter.com/Box05aZdNQ — UNAM (@UNAM_MX) June 4, 2026

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