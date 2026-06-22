Israel ha asesinado a 265 niños palestinos desde el “alto el fuego”

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que 265 niños palestinos han sido asesinados en Gaza desde que se anunciara un alto el fuego en octubre de 2025.

“En un periodo supuestamente definido por la contención y la protección, se ha asesinado a un niño, de media, cada solo día durante más de ocho meses. Es una cifra absurda y devastadora“, afirmó el portavoz de UNICEF, James Elder, en una rueda de prensa en Ginebra.

Las muertes infantiles se incluyen entre los casi mil palestinos asesinados y más de 3 mil 100 heridos en el enclave desde que comenzó la tregua, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Elder señaló que los niños “no fueron asesinados en una zona de guerra”, sino en sus hogares, en escuelas, mientras jugaban al fútbol o pescaban. “Les dispararon, les bombardearon, les alcanzaron ataques de cuadricópteros” operados por el Ejército israelí, y afirmó que las fuerzas israelíes son responsables de “la inmensa, inmensa mayoría —más del 90 por ciento” de estos asesinatos.

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La ONU y sus socios han advertido reiteradamente sobre el impacto humanitario catastrófico desde octubre de 2023. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ningún hospital funciona plenamente en Gaza, y UNICEF advierte que el agua sigue siendo una incertidumbre diaria para 1.1 millones de niños.

Hoy, casi 1.9 millones de personas han sido desplazadas en Gaza, muchas en repetidas ocasiones, y más de 1.2 millones han perdido sus hogares.

El coordinador de emergencias de la ONU, Tom Fletcher, informó al Consejo de Seguridad que las denegaciones israelíes para misiones de ayuda bajaron del 31 por ciento antes del alto el fuego al 11 por ciento actual, pero que los palestinos en Gaza siguen “privados de lo básico que todos ustedes exigirían para sus propias familias: seguridad, refugio, agua limpia, atención sanitaria, educación”.

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