Persecución por robo de autopartes moviliza a policías en zona de Angelópolis

Una persecución policiaca se registró la tarde de este sábado en la zona de Angelópolis, luego de que presuntos responsables del robo de una llanta intentaran escapar tras cometer el ilícito en el estacionamiento de una tienda ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula detectaron a los sospechosos cuando presuntamente huían después de sustraer un neumático en inmediaciones de Home Depot Angelópolis.

Los agentes iniciaron una persecución que se extendió por varios puntos de la Reserva Territorial Atlixcáyotl hasta llegar a las inmediaciones de un restaurante junto a Palmas Plaza, en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

Durante la movilización, testigos reportaron haber escuchado aparentes detonaciones de arma de fuego, situación que generó alarma entre clientes y trabajadores de establecimientos cercanos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente que se hayan realizado disparos durante el operativo.

Los presuntos responsables habrían logrado escapar a bordo de un segundo vehículo, abandonando la camioneta tipo Voyaguer que presuntamente utilizaron para cometer el robo. La unidad fue asegurada por las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios, donde se encontraron más piezas de autos.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos, mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar a los involucrados.

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