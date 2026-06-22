Aumentan denuncias por “tirador de la Atlixcáyotl”; FGE integra siete expedientes

La investigación sobre los incidentes atribuidos al llamado “Tirador de la Atlixcáyotl” continúa avanzando en Puebla, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ya integra siete expedientes derivados de agresiones registradas en vialidades de alta circulación de la zona metropolitana. Los casos incluyen seis denuncias por daños materiales y una carpeta relacionada con lesiones provocadas a una de las víctimas; según lo reveló la fiscal del estado Idamis Pastor Betancourt.

De acuerdo con información proporcionada por la titular de la FGE la mayoría de los procedimientos iniciados corresponden a afectaciones ocasionadas a vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y corredores cercanos.

Sin embargo, las autoridades reconocen que el número de hechos reportados supera las denuncias formales presentadas hasta ahora ante el Ministerio Público.

Como parte de las diligencias para esclarecer estos ataques, durante el fin de semana se desplegó un operativo en un tramo de la Vía Atlixcáyotl, donde peritos y agentes de diversas corporaciones realizaron una reconstrucción de eventos similares a los denunciados por conductores.

La circulación fue restringida parcialmente mientras se efectuaban las maniobras de investigación.

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#Ahora 🚨👇🏻 Continúan las investigaciones para localizar al supuesto tirador de la Vía Atlixcáyotl; Elementos de la Fiscalía General del Estado realizan trabajos periciales en la zona, donde ya se han presentado 11 ataques.



En las diligencias participan policías estatales,… pic.twitter.com/fLTGfVK5e9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 20, 2026

En el ejercicio participaron elementos de la Fiscalía, corporaciones estatales y municipales de seguridad, así como personal de movilidad. Durante la recreación se utilizaron dos unidades para simular las condiciones en las que presuntamente se han registrado las agresiones, con el objetivo de obtener indicios que permitan identificar el origen de los ataques y determinar el modo de operación del responsable o responsables.

Aunque las autoridades han reconocido al menos once incidentes vinculados con este fenómeno, aún no se ha presentado un informe detallado que explique cada caso.

Mientras tanto, continúan las indagatorias para establecer si todos los eventos guardan relación entre sí o si algunos reportes recientes podrían corresponder a hechos distintos, como el lanzamiento de objetos contra vehículos en movimiento, situación que también ha sido reportada por automovilistas en la misma zona.

Dentro de las agresiones contabilizadas por este medio de comunicación, se registran al menos dos defunciones, cuatro heridos y cerca de once casos con características similares; sin embargo, las autoridades no han expuesto cuáles de estos hechos estarían realmente entrelazados en sus análisis.

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