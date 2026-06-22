Colocan bicicleta blanca en memoria de Cuitláhuac Muñoz, asesinado en Puebla

Una bicicleta blanca fue colocada por un grupo de integrantes de la comunidad ciclista de Puebla durante la mañana de este domingo en el lugar donde asesinaron a Cuitláhuac Muñoz, durante la mañana del pasado jueves.

Con la colocación de la bicicleta blanca cerraron la rodada conmemorativa en la que exigieron a las autoridades identificar y detener a los homicidas del ciclista, a quien asesinaron hace tres días cuando se dirigía a entrenar.

La movilización inició alrededor de las 10:00 horas en la plancha del Zócalo de Puebla, donde decenas de personas partieron rumbo a la colonia Loma Linda, lugar donde ocurrió el asesinato.

Al igual que la tarde del viernes, el grupo portaba pancartas y cartulinas en memoria de quien formaba parte de la comunidad ciclista poblana; amigos y compañeros lo recordaron como una persona cercana y comprometida con la actividad.

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#Seguridad 🕊️ El hombre que fue asesinado esta mañana para robarle su bicicleta en la colonia Loma Linda, fue identificado como Cuitláhuac Muñoz, un ciudadano de la tercera edad reconocido por compañeros de entrenamiento como una persona deportista y sin conflictos.



Vía… pic.twitter.com/EXvb2929hn — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 19, 2026

Alrededor de las 10:40 horas, el contingente pasó frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde hicieron un llamado a las autoridades para exigir que el caso no quede impune y se garantice la justicia para Cuitláhuac Muñoz y su familia.

De igual manera, el grupo de inconformes exigió mejores condiciones de seguridad para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte en Puebla, bajo la consigna: “Una bicicleta no vale una vida”.

Ya en la colonia Loma Linda, vecinos de la zona se sumaron al pronunciamiento y plantearon la necesidad de organizarse para fortalecer medidas de prevención y protección ante delitos, después de señalar que ellos también han sido víctimas de diversas situaciones que los ponen en riesgo, pudiendo ocurrir una situación como la de Cuitláhuac Muñoz.

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