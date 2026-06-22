Suman 20 detenidos de banda “Los Abasolo” en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a cuatro personas más vinculadas con la estructura delictiva conocida como “Los Abasolo”, dedicada presuntamente a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana, con lo que suman ya 20 probables integrantes asegurados en distintas intervenciones realizadas durante las últimas semanas, informó en un comunicado.

El 19 de junio de 2026, personal de la Unidad de Apoyo Policial acudió a verificar un inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista que había sido asegurado previamente durante un cateo relacionado con delitos contra la salud.

Durante la inspección, los agentes detectaron que los sellos oficiales colocados por la autoridad ministerial habían sido quebrantados y que el domicilio nuevamente estaba siendo ocupado. Al ingresar al inmueble, fueron localizados Rodrigo N., Josus Jhonathan N., Armando N. y César N., quienes presuntamente se encontraban ocupando el domicilio sin autorización.

Durante la intervención se aseguraron 30 bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal, 30 envoltorios con hierba verde con características propias de la marihuana y dinero en efectivo.

Las investigaciones permitieron establecer que el inmueble tenía relación con la estructura criminal denominada “Los Abasolo” y corresponde a un segundo domicilio vinculado con sus actividades ilícitas. Dicha propiedad ya había sido asegurada el pasado 10 de junio durante una diligencia en la que fueron detenidas seis personas presuntamente relacionadas con el mismo grupo delictivo.

La organización operaba mediante el uso de inmuebles habilitados como puntos discretos para el almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, principalmente en la colonia Santa Cruz Buenavista, donde los integrantes utilizaban domicilios particulares para mantener actividad permanente y reducir riesgos de detección.

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