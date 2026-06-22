Sheinbaum inaugura central energética en Mexicali

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Central Ciclo Combinado “González Ortega” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Mexicali, Baja California, una obra que aportará 653 megawatts (MW) al Sistema Eléctrico Nacional.

La mandataria destacó que la producción de energía en México debe cumplir con tres características fundamentales: “garantizar soberanía nacional; la segunda, es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad; y la tercera, es justicia social. Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional”.

La nueva central forma parte de la meta de incorporar 32 mil MW nuevos en el sexenio, de los cuales 22 mil serán de energías renovables, con el objetivo de elevar de 54 a 60 por ciento la generación de energía eléctrica a cargo de CFE.

Durante el evento, Sheinbaum también anunció la renovación de 4 mil postes de distribución en Baja California, que sustituirán prácticamente todos los postes de madera, para fortalecer el sistema y disminuir las interrupciones del servicio.

“El que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas”, afirmó. La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que la central generará más de 5 mil gigawatts-hora de energía al año, beneficiando a Baja California, que aumenta considerablemente su consumo durante los meses de mayor calor, y destacó que se tiene un avance de 500 postes sustituidos de los 4 mil programados.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció el apoyo de la presidenta por impulsar una inversión histórica en materia energética en la entidad, superior a 73 mil 900 millones de pesos, que fortalecerá transmisión, distribución y generación eléctrica en todo el estado. La mandataria destacó al inicio de su administración los cambios constitucionales que devolvieron a CFE su condición de Empresa Pública del Estado y garantizaron la prioridad en el despacho eléctrico de sus plantas por encima de las privadas. Reconoció a los trabajadores de CFE en el Día del Padre y a las mujeres que dirigen la estrategia energética, entre ellas la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la directora de CFE; y la gobernadora de Baja California.

“Que vivan los papás y las mujeres”, agregó. También se anunció un subsidio histórico de mil 485 millones de pesos para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, que beneficiará a más de un millón 370 mil personas.

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