Zacatlán impulsa jornada para prevenir suicidio y violencia

Para reconstruir el tejido social, generar una convivencia sana, mejorar las relaciones interpersonales y fomentar el trabajo comunitario, el Ayuntamiento de Zacatlán realizó una mega jornada de prevención del suicidio y la violencia en Xonotla.

En esta jornada participaron SIPINNA, el Centro Municipal de Salud Socioemocional (CEMUSSE), Centro Libre para las Mujeres y CLIPAM, dependencias que abordaron el trabajo de forma integral con docentes, padres de familia y estudiantes de la Telesecundaria Vicente Guerrero y el Bachillerato Oficial Benito Juárez de Xonotla.

Las distintas áreas trabajaron en talleres para los adolescentes, pláticas para docentes y talleres para los padres de familia, garantizando el derecho a la vida, la salud mental y la protección integral de los adolescentes.

Aquí los adolescentes comprendieron las rutas de ayuda institucional, trabajaron sobre su autoestima, autoconocimiento, autocuidados y la empatía. En tanto, los padres de familia también recibieron talleres sobre comunicación y convivencia entre padres e hijos, la importancia de escuchar a sus hijas e hijos, así como compartir con ellos tiempo de calidad.

Te recomendamos: