Mantienen acciones de limpieza y apoyo tras inundaciones en Puebla

Por instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, el Gobierno de la Ciudad continúa con las acciones de atención y recuperación en los puntos afectados por las lluvias registradas el pasado domingo.

Como parte del seguimiento a las afectaciones, personal de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) y la Secretaría General de Gobierno realizó un recorrido de atención en la zona de Bulevar 5 de Mayo y 2 Oriente, uno de los puntos con mayores afectaciones derivadas de la contingencia.

Durante estas acciones, el Organismo Operador del Servicio de Limpia llevó a cabo el retiro de artículos, mobiliario y enseres dañados de viviendas y establecimientos comerciales afectados por el ingreso de agua, con el propósito de apoyar a las familias y facilitar el proceso de recuperación de los inmuebles.

Asimismo, entregaron material de limpieza a vecinas, vecinos y comerciantes damnificados, además de coordinar recolecciones extraordinarias de residuos, gestionar el suministro de pipas de agua y brindar apoyo con personal para las labores de limpieza, fortaleciendo la atención integral a las personas afectadas.

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