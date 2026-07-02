Carlos Ochoa toma protesta como director del SEDIF

Al tomar protesta a Carlos Ochoa Rodríguez como director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que la familia constituye el eje del desarrollo social y anunció el fortalecimiento del organismo para ampliar la atención a los sectores más vulnerables del estado. Destacó el compromiso de la presidenta honoraria del organismo, Ceci Arellano, cuya visión y cercanía impulsan una política social con sentido humano en beneficio de las y los poblanos.

El titular del Ejecutivo enfatizó la atención permanente que Ceci Arellano mantiene con una visión estratégica orientada al bienestar. Asimismo, expresó su reconocimiento a Juan Carlos Valdéz Zayas por su lealtad, profesionalismo y experiencia en materia financiera, cualidades que ahora fortalecerán la operatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Armenta Mier señaló que Carlos Ochoa Rodríguez obtuvo resultados importantes al frente del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), donde impulsó el fortalecimiento de un organismo responsable de atender a más de mil 400 instituciones educativas. Posteriormente, señaló, desempeñó una labor relevante en la Secretaría de Finanzas y Administración, trabajo que tendrá continuidad con la nueva administración.

El gobernador reiteró el respaldo de su gobierno al SEDIF para consolidar la política social del estado, al destacar que se trata de la institución que brinda atención, protección y acompañamiento a las personas que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, Juan Carlos Valdéz Zayas agradeció la confianza del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la presidenta honoraria del SEDIF, Ceci Arellano, por la oportunidad de servir a la población desde una responsabilidad de alto sentido social. De igual forma, reconoció la vocación de servicio del personal del organismo y deseó éxito a Carlos Ochoa Rodríguez en los proyectos prioritarios que impulsa el Gobierno del Estado, entre ellos la Casa de la Maternidad, el Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE), dos nuevas Casas Carmen Serdán y la ampliación del Centro de Autismo.

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