Puebla reduce 20 puntos porcentuales en pobreza: Laura Artemisa

“Trabajar de manera coordinada entre el gobierno federal y estatal encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta, respectivamente, así como manejar con transparencia los recursos, permitió que Puebla lograra una reducción histórica de 20 puntos porcentuales en los índices de pobreza”, reiteró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

En entrevista, Laura Artemisa García detalló que Puebla pasó del 63.4 al 43 por ciento en pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), resultado de la implementación estratégica de programas sociales federales y estatales.

La secretaria de Bienestar subrayó que esta disminución no es un evento espontáneo, sino el resultado de la coordinación entre los programas y aplicación de acciones específicas con un enfoque de combate frontal a las carencias sociales que definen la pobreza, como rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación nutritiva.

“Nos sentimos muy contentos de compartir que estas carencias sociales lograron disminuir. No es solo un número, significa atención directa a la vida de las personas a través de programas que atienden necesidades reales”, afirmó Laura Artemisa García en entrevista.

Abundó que la dependencia a su cargo opera bajo una lógica de impulsar acciones en las Zonas de Atención Prioritaria, identificadas con precisión, un ejemplo son programas como Obra Comunitaria, Becas de Conectividad y recuperación de infraestructura de salud en las localidades más alejadas.

Finalmente, Laura Artemisa García Chávez reconoció la labor de los 31 delegados y delegadas que atienden todo el territorio poblano, quienes junto a un equipo técnico responden las solicitudes ciudadanas.

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