SEDIF entrega casi mil 800 apoyos en Cholula, Huejotzingo y Texmelucan

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, hizo entrega de mil 796 apoyos a familias de las microrregiones 18, 19 y 20 de Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, ya que la inclusión de todas las personas es prioridad de la administración estatal.

“Nuestra labor no solo consiste en otorgar apoyos materiales, sino brindarles acompañamiento y dejar un mensaje claro: que en Puebla nadie está sola ni solo. Las puertas del DIF siempre estarán abiertas”, enfatizó la presidenta del Patronato del SEDIF.

El director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, destacó la distribución de mil 200 despensas a 400 beneficiarios del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros Mil Días y del Programa de Atención a Grupos Vulnerables. Se otorgaron apoyos para reequipar 30 escuelas que se encuentran en proceso de migración de desayunadores fríos a calientes, a través del fondo de aportaciones múltiples.

Con el fin de garantizar alimentación adecuada a niñas y niños, se proporcionaron raciones alimentarias para 72 escuelas con la modalidad de desayunadores calientes, mientras que en la modalidad fría el beneficio llegó a 59 instituciones. Además, se otorgaron recursos de 265 mil pesos en beneficio de 53 personas cuidadoras, en una acción concreta de apoyo integral a pacientes y familias que enfrentan algún padecimiento oncológico.

El titular del organismo remarcó que se pusieron a disposición 143 aparatos rehabilitatorios y ayudas funcionales a igual número de beneficiarios, por un importe de 3 millones 413 mil pesos. Refirió que se impulsan programas de salud y bienestar comunitario como: el Centro de Desarrollo Comunitario DIF Pilares y el Sistema de Captación de Agua de Lluvia Comunitario, a los cuales se destinaron 8 millones 120 mil pesos entre ambos proyectos, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las microrregiones mencionadas.

“En el SEDIF, trabajamos con amor y la mirada puesta en el bienestar de cada familia. Bajo el liderazgo sensible de la presidenta Ceci Arellano, quien con vocación y firme compromiso ha impulsado acciones que escuchan, atienden y transforman realidades”, añadió.

Rocío Coahuixco, madre beneficiada con una silla PCI (diseñada para atender a personas con parálisis cerebral infantil) para su pequeña que vive con discapacidad: “Estamos muy contentas porque era un apoyo que estábamos buscando desde hace bastante tiempo. Muchas gracias a la presidenta Ceci, lo necesitábamos por comodidad de ambas”, comentó.

Cabe destacar que cada uno de las y los presentes recibió de Ceci Arellano, cobertores con el propósito de mitigar los efectos de la temporada de frío. Con acciones y servicios accesibles a todos, el SEDIF fortalece e impulsa el bienestar de la comunidad por amor a las familias.

