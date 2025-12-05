Detienen a tres presuntos ladrones tras asalto a negocio en colonia Humboldt 

La Policía de la Ciudad de Puebla detuvo a tres hombres presuntamente responsables de ingresar a un negocio en la colonia Humboldt y sustraer objetos de valor, mediante una intervención basada en trabajos de inteligencia, vigilancia de campo y herramientas tecnológicas.

Los detenidos fueron identificados como Julio “N.”, de 24 años, quien registra al menos nueve remisiones ante autoridades ministeriales en los últimos cuatro años por delitos como robo a comercio y delitos contra la salud; Ángel de Jesús “N.”, de 21 años, asegurado previamente junto con Julio por quebrantamiento de sellos; y José “N.”, de 24 años, con antecedentes por robo a transeúnte y a casa-habitación.

Según la investigación, los sujetos forzaron las chapas del establecimiento durante la madrugada para cometer el hurto.

Su detención fue posible gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) y un seguimiento continuo por parte de los elementos policiales.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Félix Pallares Miranda, destacó que esta acción responde al compromiso del presidente municipal Pepe Chedraui Budib de generar entornos seguros y mantener la paz en la ciudad.

Te recomendamos: