Familia de Karina y Alexandro exige a fiscalías encontrar a homicidas

A través de un comunicado firmado por los familiares de Karina de Los Ángeles R. y Alexandro Agustín T., las víctimas indirectas han hecho un llamado a las fiscalías de Puebla y Tlaxcala para agitar todos los actos de investigación para encontrar a los responsables del doble homicidio de este matrimonio.

El desplegado, emitido durante este sábado 21 de febrero, inicia con el agradecimiento de los deudos con la ciudadanía en general por el apoyo en la búsqueda mediática y presión ejercida a través de redes sociales para manifestar la preocupación colectiva que existía por la desaparición de los padres de familia de 50 años de edad.

“Deseamos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a toda la sociedad, amigos, conocidos y familiares que se sumaron con entrega y solidaridad a la búsqueda de nuestros seres queridos, Karina de Los Ángeles y Alexandro Agustín”, sostuvieron.

Los afectados reconocieron la solidaridad y empatía de la comunidad poblana, pero también, solicitaron ahora que exista prudencia y respeto en cuanto a la información que circula en redes y medios, sobre los actos que involucran a sus familiares del 19 del febrero, hasta el día de su hallazgo sin vida.

“Solicitamos encarecidamente a la ciudadanía abstenerse de difundir rumores o compartir datos sensibles en redes sociales que puedan vulnerar la privacidad de nuestra familia o entorpecer el proceso legal”, se aprecia en el desplegado.

Mientras tanto, también incitaron a aquellas personas que tengan mayor información útil para resolver el caso, a presentar dichos reportes a través de los números oficiales de las autoridades y solicitar su incorporación a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.B-I/000216/2026.

Aunque el llamado más importante fue el hecho a la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, a quienes exigieron agotar todas las líneas de investigación con profesionalismo, transparencia y diligencia, pues esperan que el caso avance de manera eficaz hasta esclarecer los asesinatos y dar con los responsables para que se haga justicia.

Por otra parte, la familia también pidió seguridad durante el proceso de investigación, y adelantó que no descansarán hasta que se encuentre a los responsables y se les lleve ante la ley: “Nuestra familia no descansará hasta obtener la verdad y la justicia que este caso amerita. Pedimos a las autoridades que actúen con la urgencia que la situación demanda y que garanticen nuestra seguridad durante este proceso”, destacaron.

Todo esto, luego de que el pasado 19 de febrero Karina de Los Ángeles R. y Alexandro Agustín T. fueron reportados como desaparecidos tras salir de la capital poblana al estado de Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de ella, sitio donde se les buscó y localizó sin vida a poco más de 24 horas después.

