“La estadística no sustituye el dolor”: Armenta tras hechos violentos en Puebla

“Aunque en Puebla los indicadores de seguridad van a la baja, la estadística no sustituye el dolor de los hijos y familiares que pierden a un ser querido“, señaló el gobernador del estado, Alejandro Armenta, tras los sucesos de violencia ocurridos en la entidad en los últimos días.

En el marco del 113 aniversario del Ejército Mexicano, que se desarrolló en la 25 Zona Militar, el mandatario poblano afirmó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido reducir de manera importante la incidencia delictiva en el estado.

Tal vez te interese: “Se actuará con firmeza”; Armenta condena asesinato de matrimonio

🗣️ @armentapuebla_ señaló que los indicadores de inseguridad han disminuido en Puebla; sin embargo, reconoció que las cifras "no alivian el dolor de las familias" tras el asesinato de una pareja y un doble feminicidio en Pantepec.



Con información de @Mau_Jimenz pic.twitter.com/VI0TQ4XUqU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 21, 2026

Sin embargo, Armenta Mier enfatizó que los avances en cifras no eliminarán el sufrimiento de las víctimas indirectas. En ese contexto, se refirió a los tres hijos de Karina y Alexandro, matrimonio que desapareció en Tlaxcala y fue hallado sin vida la noche del viernes en Chignahuapan, lo que evidencia el impacto humano detrás de los números.

De igual forma, mencionó que el 40 por ciento menos de feminicidios registrados el año pasado no sustituye a las víctimas concretas, al aludir a las dos mujeres encontradas muertas el viernes en la zona de Mecapalapa, en Pantepec, recordando a Juana Francisca, de 58 años, y a su nieta Evelyn, de 13 años.

El gobernador reiteró que se mantiene la estrategia de coordinación en materia de seguridad y reconoció el papel que desempeña el Ejército en el combate a la inseguridad y la violencia en Puebla, al señalar que su labor también es apoyar a los poblanos en situaciones difíciles.

Lee también: Investigan doble feminicidio de abuela y nieta en Pantepec

#Puebla 🎖️ Así llegó a las instalaciones de la 25 zona militar el gobernador @armentapuebla_ al desayuno conmemorativo del 113 aniversario del Ejército Mexicano, acompañado de funcionarios de los diversos órdenes de gobierno. pic.twitter.com/EIk9RvWQta — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 21, 2026

Destacó el fortalecimiento de la presencia territorial y de los mecanismos de inteligencia para garantizar condiciones de orden y tranquilidad.

Por otra parte, reconoció la dedicación de los generales de la VI Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; del general de Brigada de Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez, comandante de la 25 Zona Militar; así como del coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general José Luis Sánchez Castro, por su compromiso permanente con Puebla.

Resaltó también la labor de las Fuerzas Armadas durante la atención a contingencias climatológicas como las ocurridas en la Sierra Norte, donde protegieron de manera inmediata a la población vulnerable.

Te recomendamos: