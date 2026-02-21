Habilitan albergues por presunta explosión de caldera en Cuautlancingo

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo activó los protocolos de emergencia tras el reporte de una presunta explosión de una caldera en unos baños públicos ubicados en la calle 16 de septiembre, en la cabecera municipal.

Al lugar acudieron unidades de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública municipal, así como Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes realizaron labores de verificación y atención en la zona.

De manera preliminar, las autoridades reportaron únicamente daños materiales y algunas personas con crisis nerviosa, sin que se hayan registrado víctimas mortales o lesionados de gravedad. El presidente municipal, Omar Muñoz, realizó un recorrido por el área afectada y dialogó con vecinos para brindarles información y respaldo.

Como medida preventiva, se habilitaron dos albergues temporales para la población: la Casa del Campesino, ubicada en calle 2 de Abril s/n, y la Unidad Deportiva El Centenario, en Avenida San Lorenzo número 51, Centro, Cuautlancingo.

El gobierno municipal mantiene coordinación con las instancias correspondientes para salvaguardar la integridad de los habitantes y continuará informando de manera oportuna.

Te recomendamos: