Sentencian a dos hombres por muertes de animales “Peluchita” y “Chon”

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que logró dos sentencias condenatorias contra personas responsables de actos de crueldad animal en los municipios de Huauchinango y Puebla, mediante procedimiento abreviado.

En el primer caso, ocurrido el 12 de junio de 2022 en la colonia Morelos de Huauchinango, Abraham Emigdio N. agredió a una felina de aproximadamente un mes de edad llamada “Peluchita”.

La gata fue golpeada en repetidas ocasiones, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en un estado de choque neurogénico y posterior muerte. La autoridad judicial impuso una pena de 2 años y 8 meses de prisión, además de una multa de 134 Unidades de Medida y Actualización.

En el segundo hecho, registrado el 17 de mayo de 2025 en la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla, José Luis N. ejerció actos de violencia contra un canino de raza mestiza llamado “Chon”.

El perro fue sometido mediante ataduras en el hocico y extremidades, y agredido físicamente, lo que le ocasionó múltiples lesiones internas y externas, así como una falla cardiorrespiratoria derivada de asfixia. La sentencia fue de 5 años de prisión y una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización.

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